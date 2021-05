4 star star star star star

Nov3l attaque les big pharma, le populisme grandissant et la marginalisation des maladies mentales sur un premier album dansant, politique et renversant.

Déjà passé plusieurs fois se promener de par chez nous, Crack Cloud est un collectif sans leader d'une quinzaine de membres partageant une conception similaire et radicale de la vie et de l'art. Si Wu Lyf, Fauve, Breton et beaucoup d'autres dont on n'a jamais entendu parler se sont méchamment viandés dans leur entreprise communautaire plus ou moins anar et multimédia, les Canadiens méritent assurément davantage de crédit. La base est saine déjà. Sans miaulements de faux ados ou branlette mystique. Crack Cloud a du plomb dans la cervelle et de l'or dans les mains. Qu'il s'attaque frontalement au post punk (sa compilation de singles Crack Cloud) ou en redéfinisse à sa manière les frontières (son premier album Pain Olympics). Politique de la terre brûlée. Si feu de paille il y a, ce sera pour faire table rase. Emmené par Jon Varley (à ne pas confondre avec l'écrivain texan de science-fiction) qui a écrit les chansons de ce premier album entre 2017 et 2020, Nov3l est donc l'un de ses rejetons. À la sortie de son premier EP il y a deux ans, la bestiole se décrivait comme de la new wave rigide, du funk angulaire, de la disco polyrythmique et du punk intello qui, ensemble, formaient un nouveau son radical et un canal de circulation idéologique aux mantras souvent anticapitalistes. Marchons sur les braises, dansons sous les bombes... Non-Fiction poursuit le combat. "They are taking a life over taking a loss. They lower the price while raising the cost." Pushers est une missive brutale et une charge rebondissante contre les big pharma et leur rôle dans les overdoses d'opioïdes. Untouchable documente la marginalisation des maladies mentales. Là où Group Disease avertit sur la violence grandissante du populisme... Nov3l, c'est un peu Godspeed You! Black Emperor pour dancefloor underground. Une musique intransigeante, une éthique de travail et une philosophie de vie. Une vision du monde conscientisée et un discours sans concession. Yeux grands ouverts et poings levés. Le titre de l'album est une déclaration d'intention. Enregistré dans leur QG où ils tournaient des clips et fabriquaient des vêtements (ils ont abandonné les lieux et se sont dispersés en Colombie-Britannique depuis, étranglés par un marché de l'immobilier sans merci), Non-Fiction est un disque essentiel. Mixé et produit par Bryce Cloghesy (Military Jesus, Crack Cloud), il secouera les amateurs des Talking Heads et de Devo. Réveillera les fans d'A Certain Ratio et de Gang of Four... Il est aussi surtout en adéquation avec les revendications des jeunes générations se rebellant contre un avenir sombre, injuste et macabre. Un disque pour mettre fin aux tristesses intimes et aux violences structurelles.