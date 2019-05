The National a écrit une partie d'Alligator dans son jardin. Kurt Vile a dormi sur son canapé. Steven Thomassen raconte Toutpartout, l'agence de booking indépendante qui se cache derrière le festival Autumn Falls.

Une grande maison de maître, dans le centre de Gand, à deux pas du Charlatan et du Kinky Star. Un bureau rempli de souvenirs. Qu'ils viennent de ses débuts dans la musique (une photo de cimetière qui a servi de poster à son groupe VOX quand il avait 18 ans), d'Istanbul (où il a vécu) ou de Kurt Vile, l'un de ses protégés. En ce début de soirée, Steven Thomassen est seul à bord. Pour le coup, il porte un t-shirt Explosions in the Sky, l'un des groupes qui jouaient au Pukkelpop (ça ne s'invente pas) quand le ciel s'est déchaîné en août 2011, avec les funestes conséquences que l'on connaît. Assurément le pire souvenir de sa carrière. Steven Thomassen est le fondateur et le boss de Toutpartout. Le tourneur de Beach House, Death Grips, Caribou, Timber Timbre et Kevin Morby. Celui aussi qui trouve des concerts à Peaches, Fontaines D.C., Goat et Ebo Taylor... Le catalogue est diversifié. Il suit les goûts et les affinités du patron.

...