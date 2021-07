L'AB déménage ses 2 festivals d'été à Tour & Taxis

Après une pause l'année dernière, les deux festivals d'été de l'Ancienne Belgique - à savoir Boterhammen in het Park temporairement rebaptisé en "Boterhammen in de Stad" et les Feeërieën - seront exceptionnellement organisés du 23 au 27 août à la Gare Maritime, sur le site entièrement rénové de Tour & Taxis, a annoncé mercredi la direction de l'AB.