Depuis Kinshasa, les musiciens de Kokoko! frappent (très) fort avec un premier album dingo, réalisé notamment avec des instruments maison, bidouillés avec des matériaux de récup. Welcome to Mad Max Kin!

Cela faisait un moment que l'on prédisait sa disparition. Un nouvel avis de décès était encore publié la semaine dernière dans le quotidien The Guardian: après des années de bons et loyaux services marketing, le terme "world music" serait bel et bien condamné à disparaître. Il était temps. Inventée dans les années 80 afin d'"accompagner" l'intérêt croissant pour une série d'artistes africains, l'étiquette fut certes bien pratique, mais n'a jamais voulu dire grand-chose. Raccord à une vision très européo-centrée, les musiques du monde étaient d'abord les musiques de "l'autre" monde. Une manière comme une autre de les "ghettoïser", les maintenir à distance. Le temps (et surtout Internet) a battu cette vision en brèche.

