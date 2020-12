L'artiste déjà en tête d'affiche du festival en 2015 revient pour la prochaine édition des Ardentes à Liège. Il s'ajoute à la programmation ambitieuse qui compte déjà DJ Snake, Vald, PNL, Cardi B et Damso.

Les organisateurs du festival l'ont annoncé par communiqué et via leurs réseaux sociaux : Kendrick Lamar est de retour en Cité Ardente pour l'édition prévue en juillet 2021.

L'artiste en tête d'affiche en 2015 qui venait de sortir les albums "Good Kid, M.A.A.D City" et "To Pimp a Butterfly" a propulsé le festival dans une nouvelle ère. En 2021, c'est l'artiste le plus important de sa génération qui sera de retour au festival.

Kendrick Lamar a remporté 13 Grammy Awards et est devenu le premier artiste hip-hop récompensé d'un prix Pulitzer. Ses albums "DAMN" et la B.O. de "Black Panther" ont confirmé son statut de mega star et son impact se fait sentir dans toute la société américaine, notamment avec son morceau "Alright" qui est devenu l'hymne du mouvement Black Lives Matter.

Kendrick Lamar s'ajoute à la programmation ambitieuse pour la prochaine édition des Ardentes dont on connait déjà la confirmation des artistes suivants :

Jeudi : Kendrick Lamar, Vald, Zola, Fakear et plus très bientôt.

Vendredi : DJ Snake, Dababy, Maes, Rae Sremmurd, Hatik, RK, Prime et plus très bientôt.

Samedi : PNL, Future, Ninho, Sheck Wes, PLK, Mister V, 4Keus et plus très bientôt.

Dimanche : Cardi B, Damson, Bad Bunny, Niska, Burna Boy, A$ap Ferg, Niro et plus très bientôt.

L'édition 2021 des Ardentes devrait se dérouler du 8 au 11 juillet 2021, à Rocourt à Liège.

Les organisateurs du festival l'ont annoncé par communiqué et via leurs réseaux sociaux : Kendrick Lamar est de retour en Cité Ardente pour l'édition prévue en juillet 2021. L'artiste en tête d'affiche en 2015 qui venait de sortir les albums "Good Kid, M.A.A.D City" et "To Pimp a Butterfly" a propulsé le festival dans une nouvelle ère. En 2021, c'est l'artiste le plus important de sa génération qui sera de retour au festival.Kendrick Lamar a remporté 13 Grammy Awards et est devenu le premier artiste hip-hop récompensé d'un prix Pulitzer. Ses albums "DAMN" et la B.O. de "Black Panther" ont confirmé son statut de mega star et son impact se fait sentir dans toute la société américaine, notamment avec son morceau "Alright" qui est devenu l'hymne du mouvement Black Lives Matter. Kendrick Lamar s'ajoute à la programmation ambitieuse pour la prochaine édition des Ardentes dont on connait déjà la confirmation des artistes suivants : L'édition 2021 des Ardentes devrait se dérouler du 8 au 11 juillet 2021, à Rocourt à Liège.