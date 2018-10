Jyva'zik: la croisière s'amuse

Il durera trois jours, du 1er au 3 novembre. La traversée démarrera à... Court-Saint-Étienne, au parc à Mitrailles très précisément. De là, elle traversera l'Atlantique jusqu'à La Nouvelle-Orléans, avant de filer à la Havane, pour enchaîner avec Port-au-Prince et revenir en Europe en débarquant à Saint-Malo. On l'a compris: pour sa "renaissance", le Jyva'zik a de nouveau mis au point une proposition de festival à part et décalée...

On pensait pourtant que l'équipe avait laissé ses activités derrière elle. Pendant onze ans, l'événement brabançon avait affiné un concept original. Raccord avec le regain d'intérêt pour l'esprit vintage et burlesque, le Jyva'zik avait imaginé un festival centré autour des années 20, 30, et 40, où la musique rétroswing était le prétexte à une grande mise en scène, un véritable voyage dans le temps. Au printemps 2017, les organisateurs avaient annoncé cependant mettre un terme à leurs activités. Ils souhaitaient se lancer dans un nouveau défi: le commerce de... rillettes de poissons (merlu, lotte, coquille Saint-Jacques, etc.). Une blague très sérieuse. La conserverie artisanale fut bien mise sur pied. En fin d'année, un premier déstockage fut même annoncé. Ceux qui s'y rendirent purent toutefois constater que le Jyva'zik n'avait pas tout à fait abandonné ses ambitions festivalières. Reculant pour mieux sauter, il avait, en réalité, pris son temps afin de préparer le terrain pour sa nouvelle formule, encore plus ambitieuse.

Un an plus tard, elle se présente donc sous la forme d'une croisière étalée sur trois jours, à bord du cargo baptisé Don Michel. Plus que jamais, l'accent sera mis sur la scénographie et l'animation d'un rendez-vous décidément pas comme les autres. Devraient s'y mêler aussi bien de la musique que du cabaret, des animations (tatoueur, barbier, etc.), du cinéma (muet, forcément), de la danse ou encore du théâtre (la pièce Blockbuster est notamment prévue au programme). Le tout arrosé de bière, de rhum et, forcément, de rillettes. Welcome on board...