Après dix ans d'absence, le guitariste John Frusciante fait de nouveau partie des Red Hot Chili Peppers, a annoncé le groupe californien. Les raisons du départ de son remplaçant Josh Klinghofer n'ont pas été révélées.

Le groupe a officialisé la nouvelle sur son compte Instagram, rendant par la même occasion hommage à Josh Klinghofer: "Josh est un beau musicien que nous respectons et aimons. Nous lui sommes profondément reconnaissants du temps que nous avons passé avec lui et des innombrables dons qu'il a partagés avec nous." "Nous annonçons également, avec beaucoup d'enthousiasme et de joie, que John Frusciante rejoint notre groupe", peut-on encore lire dans le communiqué.

John Frusciante avait rejoint les Red Hot Chili Peppers en 1988, à l'âge 18 ans, après la mort du guitariste Hillel Slovak. Il avait quitté le groupe une première fois en 1992, après avoir contribué aux albums Mother's Milk (1989) et Blood Sugar Sex Magik (1991). Frusciante avait effectué un premier retour dans les Red Hot en 1998 pour les albums Californication (1999), By The Way (2002) et Stadium Arcadium (2006), avant de quitter à nouveau le navire en 2009.