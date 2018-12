Gil Mortio en mode exotica, c'est Noël au soleil

Saint-Gilles. Café de l'Union, 9 heures du matin. Le père Noël arrive en scooter. Un casque sur la tête et une barbe qui rappelle moins les fêtes de fin d'année que Robinson Crusoé. Six ans après Another Christmas Album, Gil Mortio a décidé de réveiller le collectif Valley of Love et de célébrer de nouveau à sa manière toute particulière Santa, sa hotte et ses boules... "Tout le monde peut écrire un morceau de Noël. Mais je ne voulais pas de clochettes sourit le membre de Joy As A Toy. Je suis parti d'un postulat stupide que je revendique: j'ai voulu montrer que Noël, c'était pas juste la neige et les sapins, que c'était aussi la plage et les bikinis. L'hémisphère sud pendant les fêtes de fin d'année, c'est moins Noël que les cartes postales. Ce disque est en quelque sorte un hommage à l'autre côté de la planète."

