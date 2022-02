Le chanteur et pianiste du groupe de rock progressif Procol Harum s'est éteint à son domicile samedi 19 février des suites d'un cancer. Il était agé de 76 ans.

La perte de Gary Brooker, membre du groupe britanique Procol Harum a été annoncée sur une site de fans. La BBC a confirmé l'information peu de temps après. Le chanteur et pianiste de renom s'est éteint à son domicile alors qu'il souffrait d'un cancer. "Gary Brooker [...] une lumière brillante et irremplaçable dans l'industrie de la musique", déploraient les admirateurs sur leur blog.

En 1967, le groupe sortait la chanson A Whiter Shade of Pale, leur tube le plus populaire et probablement l'un des slows les plus célèbres de l'histoire de la musique. Le titre est resté six semaines de suite au sommet des UK Singles Chart cette année-là. En 2009, la BBC proclama A Whiter Shade of Pale chanson la plus diffusée dans les lieux publics du Royaume-Uni durant la période 1934-2009. Le morceau est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs de tout le temps.

Procol Harum doit également son succès grâce aux albums A Salty Dog et Grand Hotel en 1969 et en 1973. En 1977, après la sortie de l'album Something Magic - qui n'a pas rencontré le succès escompté - et plusieurs changements de musiciens, le groupe s'est dissout.

14 ans après la séparation, en 1991, le groupe s'est reformé en réunissant les principaux membres de départ : Gary Brooker, Keith Reid, Mathew Fisher et Robin Trower, avant de recommencer les changements incessents de musiciens. Procol Harum avait prévu une tournée en 2022, mais suite aux problèmes de santé de Gary Brooker, le groupe a été contraint de l'annuler.

Gary Brooker a aussi mené une carrière solo. En 1979, il a sorti l'album No More Fear of Flying dont la chanson éponyme fut une réussite. Lors de sa carrière, le chanteur et pianiste a eu l'occasion de collaborer avec les ex-Beatles Georges Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr, ainsi qu'avec Eric Clapton, Kate Bush ou encore The Alan Parsons Project.

En 2003, l'interprète londonien a été élevé au rang de chevalier pour les collectes de fonds qu'il organisait.

Guillaume Picalausa

