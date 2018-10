Frànçois and the Atlas Mountains, sur un air de Baudelaire

On vantait encore la semaine dernière dans ces mêmes colonnes les qualités et mérites d'un événement comme Francofaune. Un festival qui se permet de dépoussiérer la chanson française, tout en respectant son héritage, plus occupé à jouer avec qu'à le vénérer. Pas étonnant donc de voir Francofaune proposer la dernière excursion musicale de Frànçois & The Atlas Mountains. Programmé ce 18 octobre, le concert en question se déroulera dans un lieu réservé habituellement aux lettres bien plus qu'aux notes: Passa Porta, la maison internationale des littératures, à Bruxelles. Le lieu convient en effet bien au dernier projet de François Marry, qui a décidé de mettre en musique Les Fleurs du mal de Baudelaire, rien que ça.

Sur son Bandcamp, le Français explique la genèse du projet, né en 2016 quand, invité à donner un concert à l'exposition Baudelaire L'oeil Moderne au Musée de la Vie Romantique, il s'est "fixé le défi d'apprendre par coeur des poèmes des Fleurs du mal". Avec au bout du compte, la surprise de découvrir à quel point les mots du poète étaient musicaux, et collaient bien aux rythmiques pop. François & The Atlas a donc voulu transformer l'essai dans un véritable album. Sorti le mois dernier, il renouvelle joyeusement l'oeuvre baudelairienne, invitant notamment à ses côtés Barbara Carlotti, Juliette Armanet ou encore Fishbach. Avec la volonté de proposer une relecture plus "proche de la spontanéité des rues que Charles fréquentait que de la gloire posthume et du vernis doré de la Pleïade". On n'aurait pas mieux dit.