Après une édition 2020 miraculée, qui s'est glissée entre les gouttes de la tempête Covid, le festival Francofaune revient pour une huitième édition dont voici l'affiche.

"Il en a fallu de la créativité et de l'énergie pour mettre sur pied cette nouvelle édition, après une édition 2020 qui a eu lieu contre vents et marées", écrit l'organisation du festival dans son communiqué qui annonce le programme de sa huitième édition. Clair qu'en cette année on ne peut plus mouvementée, Francofaune a pu jouer les miraculés, épargné entre autres grâce à sa formule plastique et ses jauges réduites.

Soit. Le festival de la biodiversité musicale chantée en français lève aujourd'hui le voile sur son affiche qui fourmille d'"espèces en voie d'apparition" et de cartes blanches inattendues. Au total, il accueillera pas moins de 38 concerts dans 16 lieux à Bruxelles, du 25 septembre au 17 octobre.

Parmi les temps forts, on peut notamment pointer la venue de pétulante Camille, en plateau commun avec les Nuits Botanique qui croiseront Francofaune, bousculement des calendriers obligent; une carte blanche autour des Innocents, qui verra Antoine Chance et Twin Toes revisiter leur catalogue en collaboration avec le groupe culte; l'épatante Françoiz Breut, à qui l'on doit sans doute l'un des meilleurs albums belges de l'année. Une bonne partie de l'affiche sera réservée au hip hop, avec notamment Morgan (Le 77), récemment vu lors de nos Focus Music Box, mais aussi Vendou, Boa Joo, Tessae, YN, Jakbrol...

On pourra aussi voir, dans le désordre: Tim Dup, Mathilde Fernandez, Daniel Hélin, Bertier, Bérode (ex-Dalton Télégramme), McCloud, Nour, une carte blanche à Antoine Loyer, ainsi que les traditionnelles Secrètes sessions, et les trois groupes accompagnés par le dispositif Parcours Francofaune: Krakenizer, Arnaud Héron et ONHA.

Infos et tickets: www.francofaune.be

