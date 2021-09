C'est la faute à pas de chance: météo capricieuse oblige, nous sommes contraints d'annuler la dernière date de notre Focus Music Box au See U.

Il suffit de parcourir les rayons des librairies pour constater à quel point la poésie a le vent en poupe. Tendance même, si l'on se réfère par exemple à la notoriété d'une Amanda Gorman depuis son texte déclamé lors de l'investiture de Joe Biden, ou au succès d'une collection comme Iconopop, dirigée notamment par la poétesse Cécile Coulon. C'est d'ailleurs là que Lisette Lombé a publié son dernier recueil. Comme sa camarade autrice Joëlle Sambi, la Liégeoise nourrit son écriture au slam. C'est aussi le cas de Lisette Ma Neza. Mais cette fois, en néerlandais dans le texte. D'origine rwandaise, la jeune femme a grandi aux Pays-Bas. Ce sont ses études de cinéma -à la LUCA School of Arts - qui l'ont amenée à Bruxelles. Depuis, elle n'est plus jamais repartie, trouvant dans la scène slam l'endroit idéal pour assouvir sa soif d'écriture. En 2017, elle deviendra même la première néerlandophone à remporter le championnat belge de poésie slam. Dans une interview à Bruzz, elle expliquait aimer l'exercice dans ce qu'il peut avoir à la fois de plus direct, accessible, et en même temps très libre. De quoi poser un joli point final pour la dernière Focus Music Box de la saison.

Dès 18h, au See U, Ixelles. Ouverture des portes à 16h. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

Il suffit de parcourir les rayons des librairies pour constater à quel point la poésie a le vent en poupe. Tendance même, si l'on se réfère par exemple à la notoriété d'une Amanda Gorman depuis son texte déclamé lors de l'investiture de Joe Biden, ou au succès d'une collection comme Iconopop, dirigée notamment par la poétesse Cécile Coulon. C'est d'ailleurs là que Lisette Lombé a publié son dernier recueil. Comme sa camarade autrice Joëlle Sambi, la Liégeoise nourrit son écriture au slam. C'est aussi le cas de Lisette Ma Neza. Mais cette fois, en néerlandais dans le texte. D'origine rwandaise, la jeune femme a grandi aux Pays-Bas. Ce sont ses études de cinéma -à la LUCA School of Arts - qui l'ont amenée à Bruxelles. Depuis, elle n'est plus jamais repartie, trouvant dans la scène slam l'endroit idéal pour assouvir sa soif d'écriture. En 2017, elle deviendra même la première néerlandophone à remporter le championnat belge de poésie slam. Dans une interview à Bruzz, elle expliquait aimer l'exercice dans ce qu'il peut avoir à la fois de plus direct, accessible, et en même temps très libre. De quoi poser un joli point final pour la dernière Focus Music Box de la saison.