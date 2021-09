Tous les mercredis jusqu'au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous donnent rendez-vous pour un concert aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival.

Il n'a fallu que deux premiers singles à Aucklane pour marquer son territoire. Sorti il y a un peu moins d'un an, la mélodie habile de Gamblers lorgnait avec pas mal de réussite les premiers Arctic Monkeys, avec sa basse bien balancée et son crooning un peu traînant. Un peu plus de six mois plus tard, Aucklane a remis ça avec Shattered, morceau à deux têtes, où la guitare twang solitaire mute à mi-parcours, lâchant les chevaux pour tronçonner un gros riff indie nineties. Car c'est bien là la principale source d'inspiration maison: le pop-rock indé des années 90-2000. Derrière le projet, on trouve la Liégeoise Charlotte Maquet. La jeune femme n'est pas tout à fait une inconnue. Les plus attentifs l'auront notamment aperçue au sein du duo folk Monday Morning. Plus récemment, elle a accompagné Condore, le projet de Leticia Collet (Dan San). Aujourd'hui, elle prend les commandes d'Aucklane pour assouvir ses envies solo les plus rock. Avec en ligne de mire, la sortie de The Black Years, premier EP attendu pour cet automne.

Dès 18h, au See U, Ixelles. Ouverture des portes à 16h. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

