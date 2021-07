Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

Derrière Aili se cache un duo. Finaliste de De nieuwe lichting, le tremplin de Studio Brussel, le binôme est constitué d'Aili Maruyama et d'Orson Wouters. La première est anversoise, d'origine japonaise, arrivée en Belgique à l'âge de 7 ans -"et d'une certaine manière, mon niveau de japonais n'a plus trop évolué depuis cette époque", y compris donc quand elle chante dans sa langue natale. Le second est Gantois, et se fait encore appeler Transistorcake. Ils se sont retrouvés pendant le confinement pour imaginer un morceau qui puisse faire danser. Paru fin de l'année dernière, Dansu est le premier single d'Aili. Une ligne de basse no wave, des réminiscences house et une mélodie pop décalée pour un morceau d'electronica particulièrement séduisant, signé sur le toujours très élégant label dance Eskimo: tout le monde sur la piste!

Dès 18 h, au See U, Ixelles. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

