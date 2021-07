Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

Si le nom de Bert Ostyn ne vous dit rien, celui d'Absynthe Minded vous est probablement plus familier -le tube pop-rock doux amer My heroics, part one ou encore Envoi. Le Gantois se lance ces jours-ci dans un tout autre projet, baptisé Kidiot. Fruit de la collaboration avec Nick Defour (Stakattak), il a fait l'objet d'un premier album, The Swimmer, récréation volontiers "schizophrène", combinant rythmes décalés, refrains catchy et humour absurde.

Ce 21 juillet dès 18 h, au See U, Ixelles. Confirmez votre présence via l'événement Facebook. 1+1*: 1 boisson achetée, 1 boisson offerte * jusqu'à 18h30 et sur présentation de votre carte de membre Vif Club 2021, valable pour max. 2 personnes par carte.

Tout l'été, See U vous propose des activités variées: guinguette, concerts, DJ sets, cinéma en plein air, marchés, expos, ateliers pour enfants, guinguette pour se restaurer... Plus d'infos sur facebook.com/see.u.brussels

