Tous les mercredis, du 16 juin au 15 septembre, Focus Vif et Knack Focus vous convient à leurs apéros musicaux aux Casernes d'Ixelles, dans le cadre du See U [F]estival. Concert assis. Ouverture des portes à 16h00.

Après Morgan, c'est The Haunted Youth qui s'installera dans la Focus Music Box mercredi prochain. Sélectionné par nos confrères du Knack Focus, le groupe limbourgeois est le récent gagnant de De Nieuwe Lichting, le concours-tremplin organisé par Studio Brussel. À la tête de la formation, on trouve Joachim Liebens, 27 ans. Passé par la section musique de la Haute École PXL, il a commencé par imaginer The Haunted Youth comme un projet solo, composant tout dans sa chambre, avant de s'entourer d'un groupe pour la scène. Âme tourmentée, il avoue utiliser la musique pour exorciser ses démons. Il n'a pas de mal non plus à confesser ses influences rock, de MGMT à Tame Impala, ruminant ses états d'âme post-ado (Teen Rebel), entre guitares bourdonnantes et nappes de synthé eighties.

Dès 18 h, au See U, Ixelles. Confirmez votre présence via l'événement Facebook.

