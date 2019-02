Fiona Apple offre son titre I Know à King Princess

Née l'année où Fiona Apple a publié l'album When The Pawn, la Brooklynite Mikaela Straus, qui se cache derrière le pseudonyme King Princess, n'aurait pu prétendre composer le morceau I Know. Sur un concours de circonstances pourtant, son manager a envoyé son numéro de téléphone à l'autrice du titre qui lui a répondu par une vidéo. Une réalité improbable alors qu'elle s'était tellement identifiée à ses morceaux. Dans sa capsule Instagram, Fiona Apple apparaît curieuse et intéressée par la musique de la jeune adulte. "Cette version de I Know n'est pas vraiment un duo, explique-t-elle Je voulais qu'elle puisse la chanter comme une reprise. Je joue juste au piano, en arrière-plan. Comme si mon bras était posé sur ses épaules comme un homme branché, discret."

La rencontre entre les deux chanteuses a créé une amitié, de celles qui se font naturellement, en toute bienveillance. Au micro de Sirius XM, King Princess mentionnait être reconnaissante de pouvoir compter sur une telle femme.