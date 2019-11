Le musicien et producteur Jasper Maekelberg revient avec un premier extrait de son prochain album prévu pour 2020.

Deux ans après la sortie de son premier album Night Funeral, le groupe d'électro-pop prépare un nouveau disque, qui devrait faire son apparition dans le courant de l'année prochaine.

Dans le clip aux allures très eighties de Womba, le chanteur, entouré de femmes tout de blanc vêtues, se la joue dragueur dans une salle déserte et dans laquelle s'en suit une chorégraphie à l'ancienne sur base d'un son funky et pop.

Après avoir produit le dernier album de Balthazar, le chanteur et producteur de Faces on TV, Jasper Maekelberg, prépare actuellement un disque en collaboration avec Saule et se lancera dès le printemps prochain dans une tournée en solo.

Audry Losada Valle