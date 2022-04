Les derniers noms de l'affiche sont tombés. Sept artistes belges rejoignent Gaël Faye, Asaf Avidan, Chinese Man, Suzane et Ausgang pour ce 20e Esperanzah.

Le festival Esperanzah a clôturé son affiche avec une dernière salve de noms 100% belge. Sept de nos artistes rejoignent les 25 noms déjà annoncés.

Du 28 au 31 juillet prochains, en plus du rappeur Scylla -qui était jusqu'à présent le seul représentant du plat pays-, l'abbaye de Floreffe accueillera aussi Meskerem Mees, la jeune chanteuse de folk-pop, originaire de Gand. Du côté de la folk-pop, on pourra aussi y retrouver Jawhar, qui nous parlait de son nouvel album Tasweerah (traduit par "portrait" ou "image" en français) dans le Focus Vif du 17 mars.

La chanteuse-danseuse-compositrice belgo-congolaise Reinel Bakole viendra présenter sa musique et son univers aux influences jazz et afro-soul par le biais de ses deux EPs A Gal on the Moon et Closer To Truth sortis en 2020 et 2021. La Bruxelloise Boa Joo et son hip-hop engagé seront aussi de la partie. Et le même jour, le samedi 30 juillet, se produira également à Esperanzah la slameuse Joëlle Sambi accompagnée de sa beatmaker, Sara Machine.

Du côté de la scène indé, on retrouvera Guilt, projet lancé par François Custers rejoint par Antoine Flipo & Martin Grégoire (Glass Museum), Pierre Van Vlanderen (Endless Dive) et Jeremy Debuysschere (Jean-Paul Groove, Indigo Mango). Le groupe proposera un concert à la croisée des sonorités folk et post-rock lorgnant vers le jazz et le hip-hop. Et pour terminer, les derniers Belges de la liste sont les membres du groupe The Brums -contraction des mots "brass" et "drums". Un collectif liégeois atypique -composé de cuivres, d'une batterie et de claviers- qui propose un mélange de jazz et d'électro pour le moins avant-gardiste.

Esperanzah, du 28 au 31 juillet, infos et tickets: www.esperanzah.be

Guillaume Picalausa

