En images: My Garden Festival pose sa scène à Erquelinnes

Étienne Tordoir Photographe

Alors que tout le secteur de la musique live est forcé de se réinventer pour survivre face à la crise, les initiatives plus ou moins bricolées se sont multipliées tout l'été. Parmi celles-ci, My Garden Festival, où Sharko et Coline & Toitoine se produisaient ce jeudi. Etienne Tordoir a été y traîner son appareil photo.

Sharko