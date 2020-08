En images: Hello Summer, avec Elia Rose et Tanaë

Étienne Tordoir Photographe

On continue notre tour des événements "réinventés" pour faire face à la crise, avec le Hello Summer qui s'installe un peu partout dans la capitale tout l'été. Ce samedi, place du Congrès, il confiait sa programmation au Brussels Summer Festival, qui a invité Elia Rose et Tanaë. Voici les photos d'Etienne Tordoir.

Ambiance