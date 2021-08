Une proposition du Daft Studio en collaboration avec Focus et l'Ancienne Belgique.

Voilà donc la proposition du Daft - avec la collaboration de Focus et de l'AB: un festival tenu dans son environnement extérieur, du 15 au 21 août. Avec la possibilité de s'insta...

Voilà donc la proposition du Daft - avec la collaboration de Focus et de l'AB: un festival tenu dans son environnement extérieur, du 15 au 21 août. Avec la possibilité de s'installer à l'hôtel ou dans des tentes voisines -en basic ou luxury glamping-, les spectateurs, sans obligation de logement, se voient offrir une expérience particulière. Outre un billet qui permettra de visiter le studio, les sept soirées proposent du yoga, des food trucks, un parcours aquatique pour les kids et des concerts. Soit, dans le désordre, Novastar, groupe établi, comme Absynthe Minded en trio et les rappers de Stikstof, qui s'ajoutent à la nouvelle génération belge des Blackwave, The Haunted Youth ou Emma Bale. Notre coup de coeur du festival s'appelle Kids With Buns, groupe de deux jeunes Flamandes où la voix androgyne guide et sublime la mélancolie.