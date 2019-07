Samedi soir, le numero uno du rap game belge a été impressionnant, maîtrisant parfaitement son sujet.

Plus d'un an après la sortie de Lithopédion, son 3e album, Damso est toujours là. Il a beau avoir annoncé "partir vivre un peu", délaissé (en partie) Instagram, et limité ses apparitions scéniques, le patron du rap game belge n'est, en fait, jamais resté très loin. Victoires de la musique en février dernier, concerts en Afrique, featurings marquants (pour n'en citer que deux, celui avec Orelsan, et plus récemment avec Nekfeu), relance par piques interposées (la brouille avec Booba): ou comment s'éloigner sans jamais vraiment quitter les devants de la scène...

