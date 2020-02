Le festival de Dour a pris la décision mardi de retirer le rappeur français Koba LaD de sa programmation et d'annuler sa venue le 19 juillet prochain, à la suite d'une publication à caractère homophobe postée par l'artiste sur son compte Snapchat.

"Depuis sa création, le Dour Festival s'est toujours voulu un lieu de partage et de tolérance, ouvert à tou.te.s sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle, et condamne fermement tout type de discours haineux", indiquent les organisateurs de l'évènement dans un communiqué.

"C'est après mûre réflexion et en gardant à l'esprit la défense de ce cadre bienveillant que la direction du festival a décidé de déprogrammer Koba LaD", ont-ils conclu.

Le rappeur a été déprogrammé de plusieurs festival après avoir relayé un article concernant l'assassinat d'un jeune homosexuel par son propre père et avoir publié des propos homophobes à ce sujet.

Le festival de Dour se tiendra du 15 au 19 juillet.

"Depuis sa création, le Dour Festival s'est toujours voulu un lieu de partage et de tolérance, ouvert à tou.te.s sans distinction de genre ou d'orientation sexuelle, et condamne fermement tout type de discours haineux", indiquent les organisateurs de l'évènement dans un communiqué. "C'est après mûre réflexion et en gardant à l'esprit la défense de ce cadre bienveillant que la direction du festival a décidé de déprogrammer Koba LaD", ont-ils conclu. Le rappeur a été déprogrammé de plusieurs festival après avoir relayé un article concernant l'assassinat d'un jeune homosexuel par son propre père et avoir publié des propos homophobes à ce sujet. Le festival de Dour se tiendra du 15 au 19 juillet.