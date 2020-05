Depuis le 13 mai, l'asbl Muziekpublique propose à ceux qui le souhaitent de profiter d'une représentation artistique depuis son téléphone. Cette initiative, nommée Artists Calling, vise à réduire le sentiment d'isolement et propose un travail aux artistes touchés par la crise.

Pour Muziekpublique, l'envie de redonner du travail aux artistes est forte. Le secteur culturel se retrouve fortement touché par la crise et cette asbl, promouvant la musique du monde, n'y échappe pas. Une première idée émerge, celle de donner des concerts en porte à porte: "On a contacté la commune d'Ixelles pour faire une mini-tournée de musiciens dans certains quartiers" confirmeMorgane Mathieu, responsable communication de Muziekpublique, l'asbl derrièrel'incroyable Hide & Seek Festivalqui se tient dans des lieux insolites de la capitale. "La commune n'a pas voulu s'engager là-dedans, de peur d'attroupements. Mais ils nous ont recontactés en nous proposant de faire ça par téléphone. On a trouvé ça vachement chouette et on a accepté." Le projet Artists Calling est né.

En pratique, des représentations se font tous les mercredis et samedis après-midi. Les artistes, qu'ils soient musiciens ou poètes, appellent pendant 30 minutes durant lesquelles ils jouent une pièce littéraire ou musicale pour les personnes ayant pris rendez-vous. "Cette durée permet de prendre vraiment son temps et d'être plus qualitatif", assure-t-elle. "On pensait d'abord à 15 minutes mais on a eu peur que ce soit trop rapide, que les artistes jouent deux chansons et puis c'est fini... Là, il y'a vraiment possibilité de prendre son temps, de discuter et de voir comment se passe le confinement pour chacun."

FR/ La culture vous manque ? Vous aimeriez pouvoir partager un moment privilégié avec un artiste ou faire une surprise à un proche ? Muziekpublique et la Commune d'Ixelles s'associent pour vous proposer le projet Artists Calling // poetry & world music on the line. Jusqu'au 13 juin, chaque mercredi et samedi après-midi est une invitation à partager un moment privilégié, par téléphone, avec un musicien ou poète. Un cadeau idéal et en plus ... C'est gratuit ! Pour prendre rendez-vous, appelez la Biblio XL - Bibliothèque communale francophone d'Ixelles au 02/515.64.12. Ouverture : Du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 16h. NL/ Nood aan cultuur? Willen jullie een speciaal moment delen met een kunstenaar of een dierbare verrassen ? Muziekpubliquee en de Commune d'Ixelles hebben hun krachten gebundeld om u het Artists Calling // poëzie & world music on the line project aan te bieden. Tot en met 13 juni is elke woensdag en zaterdag namiddag een uitnodiging om 30-minuten te delen met een muzikant of dichter. Het ideale geschenk... en gratis! Om een afspraak te maken, bel Bibliotheek Sans Souci Elsene op 02/515.64.50. Opening : op woensdag van 10u tot 13u en vrijdag van 14u tot 17u. Geplaatst door Muziekpublique op Vrijdag 22 mei 2020

En plus de casser l'isolement provoqué par le confinement, cette initiative permet aux artistes de retrouver du travail et d'être rémunéré. Muziekpublique tenait à ce que l'expérience soit accessible à tous, gratuite pour le public, et l'asbl peut rémunérer les artistes grâce aux subsides proposés par la commune d'Ixelles. Le projet prendra fin le 10 juin prochain et la suite dépendra des prochaines annonces concernant le secteur culturel. "S'il y a d'autres communes qui sont intéressées de nous reproposer la même chose, on pourrait continuer avec un nouveau budget qui viendrait nous aider."

Les infos pratiques se trouvent sur le site de Muziekpublique. Les représentations sont gratuites et ont lieu tous les mercredis et samedis de 15 à 18h pendant 30 minutes.

Arno Goies

