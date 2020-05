Le musicien de blues américain Lucky Peterson est décédé soudainement dimanche à 55 ans dans un hôpital de Dallas dans l'Etat du Texas, ont annoncé ses proches sur les réseaux sociaux.

"C'est avec une immense peine que nous vous annonçons le décès de Lucky Peterson", a indiqué un communiqué publié en français et en anglais sur la page Facebook de l'artiste. "Il était chez lui lorsqu'il est tombé malade et a été transporté d'urgence à l'hôpital, dans un état critique. Malheureusement, les médecins n'ont pas pu le ranimer", ont précisé ses proches. Âgé de seulement 55 ans, Lucky Peterson a été victime "d'un accident vasculaire cérébral massif", selon le journaliste et critique musical français Alex Dutilh.

It is with great sorrow we announce the passing of Lucky Peterson on Sunday, May 17, 2020 at 2:25 PM CST in Dallas,... Geplaatst door Lucky Peterson op Zondag 17 mei 2020

Guitariste, organiste et chanteur, Judge Kenneth Peterson, de son vrai nom, était une figure renommée de la scène blues et jazz, qui se produisait régulièrement dans des festivals en France. Son dernier album "50 Just Warming Up !" est ainsi paru en 2019 sous le label français Jazz Village.

