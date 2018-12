Damso, feu de joie

Il y a quelques jours, les chiffres du streaming français venaient mettre les choses au point. Certes, Lithopédion, sorti en juin dernier, ne s'est pas vendu au même rythme que son prédécesseur, Ipséité (l'équivalent de 200 000 exemplaires écoulés en France, tout de même, et un disque de platine en Belgique). Cela n'empêche pas Damso de rester l'artiste le plus écouté sur Spotify, en 2018... Pas mal, vu la concurrence. Et, surtout, la - relative - réserve du bonhomme : il s'est par exemple payé le luxe de ne clipper qu'un seul ( !) morceau de Lithopédion (Smog) - même pas celui qui tourne le plus sur les plateformes (Feu de bois).

...