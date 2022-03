Alors que Dour vient de dévoiler l'affiche complète de son édition XXL, retour avec Damien Dufrasne sur les nouveautés et sur la santé financière du festival.

Avec un line up de 220 artistes et huit scènes, le Dour Festival 2022 sera placé sous le signe de la découverte et de l'éclectisme et assurera les retrouvailles avec des artistes de renom qui mettent tout le monde d'accord. Après deux années sans festival, Damien Dufrasne, le directeur, nous explique comment l'affiche a été conçue: "On a fait un mixte de tout. Des artistes qui devaient tourner en 2020 et 2021, des habitués, mais aussi beaucoup de nouveaux groupes parce que Dour est un Festival de découverte. On se doit donc de présenter de nouveaux noms."

Cette année encore, même si le festival a mis un point d'honneur à inviter des artistes du monde entier (Canada, Australie, Mexique, États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Gabon, Italie, Côte d'Ivoire, Tanzanie, Iran, Bénin, etc.), la Belgique n'est pas en reste puisqu'elle représente près de 20% de l'affiche.

Même si les organisateurs du festival ont annoncé une édition XXL, la plaine de Dour ne devrait pas accueillir beaucoup plus de monde qu'à l'accoutumée: "Si on sait asseoir le même nombre de personnes qu'en 2019, c'est très bien. On était à 250.000 festivaliers pour les 5 jours. Si on fait une moyenne de 50.000 visiteurs par jour, ce sera une très très bonne édition. Dans le contexte actuel, on ne vise pas beaucoup plus. Si on y arrive, on sera très fiers", précise Damien Dufrasne.

La santé financière du festival

Le directeur du festival s'est aussi confié à nous quant à la santé financière de la structure organisatrice. Il explique que le festival a assuré ses arrières en amont de la crise: "La chance qu'on a eu à Dour, c'est qu'on avait bien thésauriser. Nous sommes une société commerciale, donc j'avais dit aux actionnaires depuis très longtemps qu'il fallait mettre de l'argent de côté. Certains se demandaient pourquoi et je leur répondais: "On ne sait jamais, il peut toujours arriver quelque chose.""

Malgré ce fonds de secours, les pertes restent importantes et s'élèvent à 1.800.000 euros. "Pendant deux ans, nous avons dû continuer à payer beaucoup de prestataires, les frais de structure, la location des bureaux et des hangars. La chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas dû prendre sur l'argent de la billetterie. Mais sans réserves, il n'y aurait pas eu de festival", poursuit-il.

Les aides de l'État à la culture et aux entreprises n'ont pas été d'un grand secours, indique Damien Dufrasne: "Le festival est organisé par deux structures: une ASBL et une société commerciale. Pour les aides aux sociétés commerciales en Wallonie, nous n'avons pas reçu grand-chose. Sur deux ans, nous avons eu 10.000 euros d'aides. Par rapport à l'ampleur de nos pertes, c'est vraiment marginal. On a eu un peu plus d'aide du côté de l'ASBL, mais il quand même fallu qu'elle soit soutenue par Dour Festival et cela a engendré des frais supplémentaires."

"Tout cela nous force à nous réinventer et à faire différemment."

Le secteur de la culture, et donc les festivals de musique, fait face à une pénurie de techniciens et de régisseurs. Dour semble épargné, explique notre interviewé: "On a un modèle économique qui est un peu différent des autres, donc pour tout ce qui est montage et démontage, on n'aura pas de problème. Pour ce qui est du personnel nécessaire pendant le festival, on a déjà bloqué les équipes auprès de notre prestataire et il n'a pas l'air inquiet". Il ajoute sur le sujet: "Beaucoup de gens se sont réinventés. Chez nous, ils sont nombreux à avoir quitté le métier de stage agent ou de stage manager pour faire autre chose, mais on a aussi, maintenant, de nouvelles personnes qui arrivent. On aura donc peut-être une mixité de gens qui ont déjà fait des festivals et des nouveaux qui apprendront sur le tas. On est dans une année charnière, je pense qu'on aura un renouveau."

Le festival a dû toutefois adapter sa logistique: "Du côté des sociétés partenaires, il y a quelques soucis". Le directeur du festival prend l'exemple de la société Heras auprès de laquelle ils louent 44 km de barrières de chantier: "Ils nous ont envoyé un mail dans lequel ils nous annonçaient qu'ils devaient commencer les livraisons beaucoup plus tôt, car sinon ils n'auraient pas les moyens humains de livrer les barrières à temps. Ils viendront aussi les chercher plus tard. Tout cela nous force à nous réinventer et à faire différemment."

Dour CampFest, Le Square: les nouveautés

Lors d'une rencontre avec la presse, les organisateur de ce Dour 2022 sont aussi revenus plus longuement sur le Dour CampFest, qui sera accessible à tous les campeurs du 11 juillet au 13 juillet, jusqu'à l'ouverture des portes du "véritable" Dour Festival. Les festivaliers pourront profiter d'une grande proximité avec les différents DJs qui s'y produiront, à l'image des "mini-partys" qui ont eu lieu lors du confinement. À côté des sets, le public pourra découvrir de nombreuses activités sur le thème du bien-être, du sport et des "camps de vacances".

Une deuxième nouveauté vient aussi s'ajouter à cette édition 2022, Le Square. Il s'agit "d'une zone fermée et ombragée où seront organisées des rencontres et des conférences sur des thématiques spécifiques", comme l'ont indiqué les organisateurs.

Parmi les nouveaux noms annoncés, lors de la conférence de presse, on compte notamment Booba, Caballero & JeanJass, Ghostface Killah -un des membres du Wu-Tang Clan-, le rappeur parisien Hugo TSR, l'Espagnol aux origines marocaines Morad, ou encore Roméo Elvis. David Numwami et les Canadiens des Louanges se produiront sur la scène de La Petite Maison dans la Prairie, aux côtés des Australiens de Parcels. Le duo JUICY fera un concert sur la Last Arena, tout comme les deux Américains de City Morgue connus pour leur rap métallique. Les festivaliers pourront aussi retrouver le duo français KAS:ST, Lola Haro, Karla Bhöm. Le groupe belge EMY et les Bruxellois Nikitch & Kuna Maze se chargeront de la soul et du jazz. Le surprenant duo Charlotte Adigéry X Bolis Pupul sera également de la partie. L'affiche complète de Dour 2022: © Dour Festival

Guillaume Picalausa

