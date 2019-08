Le Sziget Festival est un de plus grands festivals de musique en Europe. Le festival a lieu chaque année dans le 3e arrondissement de Budapest sur l'île d'Óbuda, au bord du Danube. Cette année le festival dure du 7 au 13 août.

La passion est la musique

Le premier Sziget Festival a eu lieu en 1993 sous la forme d'un petit rassemblement. Aujourd'hui le festival hongrois est un de plus grands festivals de musique en Europe. Chaque année, le Sziget présente les plus grands artistes de la scène musicale actuelle et accueille environ 1 000 spectacles sur 60 scènes, pendant 7 jours consécutifs. Cette année, des artistes comme Ed Sheeran, Franz Ferdinand, Macklemore ou les Foo Fighters sont sur place. Mais aussi des artistes belges comme le trio hip-hop bruxellois l'Or du Commun, le groupe post punk Whispering Songs ou le DJ Coone.

Des Szitoyens du monde entier

Plus de 100 nationalités sont représentées au Sziget. Les spectateurs viennent même de pays lointains comme le Brésil ou la Nouvelle-Zélande. Cette rencontre pacifique des cultures diverses rend l'"Island of Freedom" ("île de la liberté ") extraordinaire.

L'art et l'inspiration

Bien que la musique joue un rôle clé au festival, l'art en fait également partie. Il y a de nombreux spectacles, dont un cirque, un théâtre, un quartier muséal et bien plus encore. Des artistes et interprètes viennent du monde entier pour montrer leurs talents.

Join the Love Revolution

La Communauté Sziget a été fondée dans le but d'établir une "Nation de rêve" temporaire pour célébrer et partager le meilleur des cultures et des peuples du monde. Les fondateurs croient à la liberté individuelle de tous les êtres humains et que tous méritent le droit à la liberté d'expression, à un mode de vie et à une orientation sexuelle individuelle, à la religion, à la liberté d'expression et au droit à un savoir et à une éducation basée sur l'égalité.

Engagement : Superar

Cette année Sziget s'est associé à Superar pour soutenir l'initiative du programme de diffusion de la musique auprès des enfants issus de milieux défavorisés. La musique est un outil puissant et peut aider les enfants à améliorer leur concentration, leur motivation, leur créativité et leur confiance en soi, tout en leur permettant de surmonter les barrières socio-économiques. Chaque gobelet réutilisable déposé dans un point de collecte au Sziget sert à soutenir le programme Superar.

Le Sziget "vert"

Le Sziget essaye chaque année de devenir plus vert. Cette année tous les gobelets utilisés sont réutilisables, il y a des programmes de recyclage, des workshops et encore plus des initiatives pour rendre le festival écologique. De plus le festival propose des repas végétaliens, végétariens et surtout préparés avec des produits frais et locaux.

Greta Pralle

Source: Sziget Festival