Couleur Café, qui se déroulera une fois de plus au pied de l'Atomium, se tiendra cette année du 28 au 30 juin. Et on connaît enfin une poignée d'artistes qui se produiront au festival bruxellois.

Il s'agira de Goran Bregovic, star de la musique balkanique, de la sensation sud-africaine BCUC, ainsi que des rappeurs bruxellois Isha et Veence Hanao, traditionnellement accompagné du Motel.

À noter que les malins ont jusqu'à la mi-janvier pour acheter un ticket Early Bird.

Infos: www.couleurcafe.be