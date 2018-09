Concours Circuit: l'interview chapeau de Saudade

Évoluant entre soul et hip hop, les Bruxellois de Saudade déroulent la liste longue comme le bras des groupes belges qu'ils affectionnent, regrettent les acouphènes et se souviennent d'un Flying Lotus un poil hautain qui aurait dû rester chez lui à regarder Game of Thrones.