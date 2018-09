Concours Circuit: l'interview chapeau de Loka and the Moonshiners

"Pas de chichis!" Parfaite expression pour résumer l'état d'esprit de Loka and the Moonshiners, groupe garage "tropicalisé" dont le chanteur/guitariste nous clame ici son amour pour Sky Saxon des Seeds, Thee Oh Sees, les Black Angels, les Beatles ("comme Lemmy!") et toutes sortes de sales gosses.