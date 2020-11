Trump le monde. En quatre ans, le POTUS à frange n'aura pas empêché la planète pop de tourner. Ni de grincer d'ailleurs.

Que reste-t-il du fameux rêve américain? Après le passage de Trump à la Maison-Blanche, avouons-le, pas grand-chose. Le constat est déprimant, surtout si vous avez, comme beaucoup, construit une partie de votre imaginaire musical en bouffant de l'Amérique, matin, midi et soir. Une Amérique fantasmée bien sûr, puisqu'on n'a jamais été dupe non plus de ses dérives et de ses pathologies, adorant bien plus souvent ses outlaws que ses VRP officiels. Aujourd'hui, cependant, l'illusion a vécu. Vus d'ici, les États-Unis apparaissent plus que jamais comme déchirés, minés de l'intérieur, complètement déboussolés. Un peu comme Kanye West dans le clip de Closed on Sunday, véritablement à l'ouest pour le coup, perdu dans ses névroses, errant seul dans les plaines du Wyoming. Que reste-t-il des USA? Comme diraient les rappeurs bruxellois JeanJass...

