Le groupe Chinese Man inaugure l'affiche de cette 20e édition. Esperanzah 2022 sera plus fluide et convivial et donc avec moins de monde.

Ce lundi, à l'annonce de la venue du groupe de trip-hop Chinese Man, les organisateurs du festival Esperanzah ont ouvert la billetterie. Cette édition anniversaire ne durera pas deux, mais bien quatre jours, du 28 au 31 juillet prochains.

Le jeudi, premier jour du festival, Chinese Man accompagné du duo marseillais Baja Frenquencia ainsi que des DJ's Scratch Bandits Crew et Youthstar & Miscellaneous formeront le collectif The Groove Sessions Live pour animer les planches des scènes de l'Abbaye de Floreffe.

D'autres noms seront dévoilés ce jeudi 24 février. Pour fêter les vingt ans du festival de world music, les organisateurs vont faire revenir des artistes qui ont marqué les éditons précédentes au côté de musiciens plus méconnus qui n'ont pas encore foulé les scènes de l'Abbaye.

© Gaetan Nadin - DR

Chinese Man est un groupe originaire d'Aix-en-Provence. Depuis sa formation en 2004, ses membres ont puisé leurs influences dans le hip-hop, l'électro, le rap, mais aussi dans le funk, le dub, le reggae ou encore le jazz.

Chinese Man, c'est aussi un label discographique. Depuis la création de celui-ci en 2005, ils ont sorti plusieurs albums nommés The Groove Sessions. Sur ces productions, le groupe collabore avec différents artistes avec lesquels ils forment ensuite un collectif nommé The Groove Sessions Live pour plusieurs concerts.

Voici un avant-goût du concert à Floreffe, cet été, avec un extrait de l'album The Groove Sessions Vol. 5 composé par le line-up qui sera présent au festival:

Un festival à taille humaine

L'année dernière, le "Petit Esperanzah" avait accueilli 8.500 personnes démasquées qui présentaient un Covid Safe Ticket. Cette année, pour les vingt ans du festival, les organisateurs souhaitent le repenser et assumer un peu plus leur logique de décroissance: "On veut rester un festival à taille humaine et donc revenir à plus de confort pour vous, festivaliers et festivalières, annoncent-ils dans une vidéo sur leurs réseaux sociaux. C'est pour ça que cette année, on va amorcer la construction d'un festival Esperanzah plus fluide, plus convivial et donc avec moins de monde." Même si Esperanzah a prolongé pour cinq ans encore son contrat avec l'Abbaye, les murs ne sont pas extensibles.

L'équipe qui élabore Esperanzah le promet, elle va continuer à offrir une vraie expérience de festival, une grosse qualité artistique, des animations dans tous les sens et un engagement fort.

Guillaume Picalausa

