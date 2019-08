Environ 28.000 personnes ont assisté samedi à la deuxième journée des Solidarités, qui s'est déroulée à guichets fermés, ont indiqué dimanche les organisateurs du festival namurois.

Un succès qui s'explique notamment par la présence à l'affiche d'Angèle, qui a attiré la grande foule sur l'esplanade de la Citadelle vers 21h00. La journée de dimanche affiche également complet depuis samedi matin. Samedi a été la journée où Les Solidarités ont connu leur plus grande affluence depuis leur création en 2013, selon l'organisation. Tous les billets avaient déjà trouvé preneurs depuis mi-août.

"La présence d'Angèle a eu un effet énorme sur les ventes de tickets et je n'ai jamais vu l'esplanade aussi remplie que pour sa prestation", s'est réjoui Martin Wauthy, directeur du festival. "Son concert a été un réel succès, avec un public très familial. Pour vous donner une idée, on a recensé environ 8.000 enfants sur le site samedi."

En raison de la forte affluence, les effectifs de secours et de sécurité ont été plus que doublés. La police a également renforcé ses équipes. Par ailleurs, les familles avec de jeunes enfants ont pu regarder les concerts du fond de l'esplanade, où un écran géant supplémentaire a été installé durant tout le festival en vue de l'accueil réservé à Angèle. "Certains ont trouvé qu'il y avait trop de monde sur le site et trop de files. Une coupure internet a aussi paralysé les bars et stands de nourriture pendant une heure, ce qui a amené quelques plaintes. Mais nous avons tout fait pour contenter le plus de personnes possible au mieux, en respectant les normes de sécurité", a souligné le directeur de l'événement.

"Au final, je pense qu'une grande majorité des festivaliers, et en particulier les enfants, sont repartis avec un grand sourire." Étant donné la chaleur, un septième point d'eau a été ajouté pour pouvoir proposer une vingtaine de robinets au total. Les pompiers ont également arrosé le public à plusieurs reprises et de l'eau a été distribuée à l'avant des scènes. Quelques malaises ont été recensés, mais rien de grave selon les organisateurs.

Dimanche, le festival accueille notamment Kendji Girac, Clara Luciani ou Aya Nakamura. La capacité du site a volontairement été limitée à 25.000 personnes et la journée affiche complet depuis samedi matin.