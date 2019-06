Bryan Ferry à Bozar: les photos d'Étienne Tordoir

Si l'essentiel du concert de samedi à Bozar puisait dans cet album mythique, Bryan Ferry a également choisi quelques titres du tout premier album de Roxy Music en 1972 (l'énergique Virginia Plain et If There Is Something) ainsi que les titres emblématiques du groupe (Love Is The Drug ou Dance Away), sans oublier quelques titres de sa discographie en solo comme Boys And Girls. Si la voix du chanteur, 72 ans cette année, accuse parfois quelques faiblesses, son concert grimpe en crescendo jusqu'à une explosion électrique en rappel avec sa reprise de Let's Stick Together et Editions Of You.

Pour information, ses anciens comparses Andy McKay et Phil Manzanera proposeront une version symphonique du répertoire de Roxy Music au Royaume-Uni à l'automne.







