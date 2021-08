Botaniek : les photos de Jaouad et Zap Mama

Étienne Tordoir Photographe

Cette année encore, malgré les conditions atmosphériques déplorables, les concerts de l'été prennent des allures bucoliques. Et le plus souvent en comité restreint. A Malines, les groupes se produisent au Jardin Botanique (Botaniek). Vendredi soir, c'était au tour de Jaouad et Zap Mama. Voici les photos d'Etienne Tordoir.

Zap Mama au Botaniek (Malines) © Etienne Tordoir