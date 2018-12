"Bohemian Rhapsody" est la chanson du XXe siècle la plus écoutée en ligne

Le titre le plus célèbre de Queen sorti en 1975 laisse derrière lui d'autres succès comme "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana et "November Rain" de Guns N 'Roses, rapporte mardi Billboard.

La chanson est présente dans toutes sortes de hit-parades depuis des années et la popularité du classique a encore augmenté l'an dernier grâce au film "Bohemian Rhapsody" centré sur la vie du chanteur Freddie Mercury, décédé des suites du SIDA le 24 novembre 1991.

Le guitariste de Queen Brian May a réagi avec joie à cette nouvelle : "Très heureux que notre musique se porte encore si bien!".