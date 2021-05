Bob Marley: 40 ans après

En l'an 40 après Bob Marley, le roi du reggae reste toujours l'un des plus grands noms du 20e siècle. Dépassant le cadre seul de la musique, il est devenu une icône culturelle. Idole parmi les idoles, Bob Marley était le talentueux interprète de I shot the sherif, No woman, no cry, Redemption song et tant d'autres. Retour sur les grands moments d'un chanteur mythique dont on célèbre ce 11 mai 2021 le quarantième anniversaire de la mort.

Alors adolescent, Bob Marley déménage avec sa mère pour s'installer dans le quartier de Trenchtown à Kingston. Il y rencontre Neville O'Riley Livingston, dit Bunny. Passionnés de musique provenant des radios américaines, ils montent le groupe The Wailing Wailers avec Winston McIntosh, Franklin "Junior" Braithwaite et Ermine "Cherry" Green sous la houlette du producteur Joe Higgs. Les futurs Wailers sont nés. © Studio One