Beside Bowie, la marque Ronson

David Bowie est pratiquement agenouillé devant Mick Ronson qu'il tient par les fesses: le premier mime une fellation sur la guitare tendue par le second, bouche ouverte aux cordes. La pose intime des deux mâles en satin et dorures est photographiée en noir et blanc par Mick Rock pendant la tournée de 1972, celle qui consacre définitivement Bowie via l'album du triomphe commercial, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars. Il n'y a guère que cinq ans que la Grande-Bretagne a décriminalisé l'homosexualité et cette mise en scène résonne d'une théâtralité provoc: d'autant qu'entre l'hétéro Mick Ronson et le bisexuel Bowie, en dépit des apparences, il n'y aura jamais de charnel que la musique. Et une relation qui débute tout au début des années 70 lorsque Bowie se fait recommander un guitariste du nord de l'Angleterre, débusqué alors qu'il survit comme jardinier de la peu glamour cité de Hull. Auditionné à Londres, Ronson impressionne d'emblée Bowie par son style: "Je lui ai joué quelques-unes de mes chansons sur une douze cordes, et puis il a branché sa Gibson dans l'ampli et, même s'il jouait à très faible volume, son énergie brute a rempli la pièce et il s'est immédiatement imposé com...