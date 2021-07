Belgofolies de Spa: les photos de la soirée caritative de clôture

Après les inondations qui ont durement frappé la ville de Spa, la tenue des Francofolies avait pu être remise en cause. Déjà remaniées en Belgofolies pour s'accorder aux normes sanitaires et pour montrer son soutien aux artistes locaux, cette édition aura finalement eu lieu même si elle a été amputée de deux jours. En revanche, une soirée caritative en soutien aux sinistrés aura été mise sur pied in extremis, et aura accueilli une trentaine d'artistes sur scène: Alice on the Roof, Antoine Armedan, Aprile, Besac Arthur, Cali, Céléna Sophia, Charles, Delta, Doria D, Glauque, Henri PFR, Jacques Stotzem, Jean-François Maljean, Laura Crowe, Olive, Ozya, Plastic Bertrand, Sacha Toorop, Salvatore Adamo, Sarina, Saule, Sharko, Suarez, Typh Barrow, Wendy Nazaré, Ykons et Zappeur Palace.

"On sera évidemment au côté des sinistrés à travers des appels de fonds et des recettes qui seront reversées, mais on sera aussi au côté des artistes qui sont dans la difficulté depuis des mois, expliquait Charles Gardier lors d'un récent journal télévisé de la RTBF. On ne renonce à rien. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière de faire, mais en tout cas c'est celle qu'on a décidé d'avoir."

Cette soirée spéciale des Belgofolies a été organisée afin de récolter de l'argent à destination des sinistrés de la région de la Vesdre. Vous pouvez les aider en faisant un don sur le compte BE27 0689 4224 3273. Un compte dédié ouvert en collaboration avec des associations de terrain et les bourgmestres de la région. Plus généralement si vous voulez aider les sinistrés partout en Belgique, vous pouvez faire un don sur le compte spécial de la Croix Rouge BE70 0000 0000 2525 avec en communication "inondations" ou via le site de la Croix Rouge.







