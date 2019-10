La première édition du FiftyFifty Lab, nouveau festival vitrine à Bruxelles organisé par Primavera, Glastonbury, Dour, Dekmantel et seize autres festivals européens, aura lieu dans un mois. À l'affiche, uniquement des groupes dits "émergents", avec au un bon tiers de Belges.

Le mois dernier, les vingt premiers noms ont été dévoilés, dont Pongo, Velvet Negroni, Measuring System et Martha Da'ro. Quatorze autres artistes viennent d'être ajoutés et complètent le line-up: Ana Diaz, Emy, Krankkk et Susobrino représentent la Belgique, tandis que Anne, Erika De Casier, Collectief Naar feat. Shobee, Damost et Narco Polo, Gloria, HarleighBlu, Lyzza, Minilinija, MorMor, Scalping et SL représentent le reste de l'Europe.

Au total ce seront donc 34 artistes de 14 nationalités différentes, programmés par 20 festivals de 13 nationalités, qui vont se succéder dans 6 lieux clés de la capitale européenne (Ancienne Belgique, La Madeleine, Bonnefooi, Archiduc, FFormaTT & C12).

FiftyFifty Lab aura lieu les 7 et 8 novembre. Toutes les informations peuvent être trouvées sur le site www.fiftyfiftylab.com

Une playlist Spotify pour découvrir tout ce beau monde en amont du festival: