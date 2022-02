Lassé d'être ignoré par le CodeCo et face à l'incohérence de certaines mesures sanitaires, le secteur de la nuit décide de reprendre sa vie en main. Les clubs flamands, wallons et bruxellois s'unissent pour une action de contestation commune et rouvriront leurs portes le 18 février.

Les principaux représentants du monde de la nuit à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie ont annoncé, par voie de communiqué, qu'ils prennent l'initiative commune de rouvrir sous la forme d'une manifestation festive en lieu et heure de leur ouverture habituelle si le prochain CodeCo n'annonce pas une date précise pour la reprise de leurs activités.

Les organisateurs font le constat de l'incohérence de certaines décisions, de l'agonie financière qu'ils subissent et de l'épuisement mental de tout le secteur. Selon eux, de plus en plus d'exemples de gestions et d'interprétations scientifiques convergent dans le sens d'un retour à la vie normale. C'est pourquoi, ils ont décidé de faire entendre raison aux pouvoirs publics grâce à leur manifestation du week-end du 18 février..

Toujours selon eux, le baromètre ne peut être perçu que comme un outil obsolète au vu des mesures privilégiées dans les autres pays européens et compte tenu de l'évolution du variant Omicron. De plus, dès avril, le secteur de la nuit essuiera la concurrence des open air et autres festivals. Une réouverture plus tardive signerait donc la fin totale des activités pour certains opérateurs qui ne tiendraient pas la concurrence.

Le collectif est clair : avec cette action, il souhaite montrer que le secteur de la nuit est capable d'opérer une gestion professionnelle de la fête, de façon à ne plus jamais être contraint légalement de fermer ses portes.

Le week-end du 18 février n'a pas été choisi par hasard. En France, c'est la date de réouverture prévue pour les boites de nuit. Au Pays-Bas, le secteur de la nuit effectuera une action semblable dès le 12 février.

Guillaume Picalausa

