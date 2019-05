Alors que le monument Arno fête ces 70 ans ce 21 mai avec un concert-événement à la Kursaal de sa ville d'Ostende, on fait le tour de sa carrière en autant de titres que de bougies sur son gâteau.

50. Arno - Ostend Dub (2012)

Arno rend une nouvelle fois hommage à sa ville avec un instrumental blues bruitiste (co-composé par son fils Mathias), et ponctué par le rire, forcément moqueur, des mouettes.

51. Arno - When The Rock

Synthés polaires, batterie synthétique glaciale: When The Rock démarre comme une chute d'OMD, signant les adieux d'Arno à TC Matic: "Laisse-moi tranquille, on a tout vu"...

52. Arno - Ça monte (2010)

"Bruxelles est ouverte comme une vieille pute", a coutume de complimenter Arno, lui-même citoyen d'honneur de la rue Dansaert. Dans un album (en partie) centré sur sa ville d'adoption, il introduit des cordes orientales, comme pour souligner et célébrer le multiculturalisme de la capitale. Le morceau sera même intégré au générique du film Les Barons, du Bruxellois Nabil Ben Yadir.

53. Tjens Couter - In My Eye

1977. A Londres, les Sex Pistols eructent Anarchy In The UK. Ici, Arno et son compère Payl Couter donnent leur propre version du punk en l'arrosant de boogie-blues à la Canned Heat. Juteux.

54. Charles et les Lulus - Rhythm Of The Sea (1991)

L'Ostendu beugle sous la lune, piano bluesy-jazz à la Fats Domino, parsemant son crooning vinaigré d'une bonne giclée d'harmonica. A se pencher, on entend presque la mer, derrière les portes du casino...

55. Arno - Bonbons (2004)

Seulement accompagné d'un piano Rhodes mélancolique, Arno range sa gouaille pour un moment rare, se mettant à nu comme jamais. "C'est ce dans ce vide, que je me perds parfois..."

56. Arno & The Subrovnicks - I'm Still Alright (1994)

Présent sur la BO du Suite 16, de l'ami Dominique Deruddere, I'm Still Alright est le premier extrait de Water, album inégal qui verra toutefois Arno revenir à des intentions plus rock, après le succès d'Idiots savants. Inspiré notamment par la mort de Kurt Cobain, Arno célèbre ici la chance qu'il a d'être toujours là, malgré les coups durs et le temps qui passe.

57. Arno - Ronde et belle (1999)

Produit par Mario Caldato Jr, connu pour son travail avec les Beastie Boys, le diptyque European Cowboy/A poil commercial est une tentative, finalement assez rare chez Arno, de lâcher un peu de lest, en laissant (en partie) les rênes à un "outsider", étranger à l'univers du "Tom Waits" de la rue Dansaert. Vingt ans plus tard, il faut bien avouer que le résultat décontenance. Même dans une balade baroque comme Ronde et belle, Arno donne l'impression, pas forcément désagréable, d'avoir été plaqué sur un décor un peu trop apprêté pour lui.

58. Arno - Get Up, Stand Up (2010)

Arno reprenant Bob Marley... Sur le papier, c'est la pire des idées. Au final, la version ralentie et dépecée, ramenée à un piano-voix, tient étrangement la route...

59. Tjens Couter - I Can Dance

L'un des meilleurs titres de l'album Plat du jour. Avec en face B du single, un titre qui deviendra l'un des "arno-ïsmes" les plus régulièrement cités par l'intéressé: je t'aime comme un chou à la crème...

60. TC Matic - Take It Easy

Premier single autoproduit du groupe. Rythmique hachée post-punk, synthés new wave, tout est déjà là.

61. Arno - European Cowboy (1999)

Avec un titre qui sonne comme un manifeste - Arno a toujours joué au yoyo entre ses fantasmes américains et sa volonté de faire une musique d'ici -, European Cowboy rumine ses hésitations ("Let's face it/I'm just a puppet") avec une misanthropie inhabituelle.

62. Now She Likes Boys (2016)

Alors qu'on le pense parfois en roue libre, Arno s'offre pourtant encore régulièrement des escapades hors des sentiers battus. Comme ici, où il travestit (...) son blues avec un violoncelle et une trame électronique tordue.

63. Jusqu'au bout (2007)

Comme souvent, Arno excelle dans le rôle du vieil amant, un peu usé ("j'ai les yeux d'un vieux chien fatigué"), un peu ratiboisé par la vie, mais toujours prêt à alimenter la flamme, avec des déclarations aussi définitives que "Je t'aime jusqu'au bout/Je t'aime jusqu'au trou".

64. Arno - Amor (2002)

Dans un album - Charles Ernest - censé résumer une bonne partie de sa carrière, le tout fraîchement décoré Chevalier des Arts et des Lettres trouve encore de la place pour renouer avec l'esprit de TC Matic, guitares distordues et mélodies de guingois.

65. Tjens Couter - Saturday Night Queen

Après l'épisode Freckle Face, Arno et Paul Couter se retrouvent. A l'hiver 75, ils sortent un premier single. Un tango imbibé, emmené par la voix nasillarde du 'Tjens. "C'est tellement atroce que cela en devient irrésistible. Surtout après quelques verres derrière la crevette", résume alors la critique du Télémoustique...

66. Arno - Le bon Dieu (1988)

Emblème d'une certaine belgitude, Arno s'est régulièrement frotté au monument national qu'est Brel. Ici dans une revisite aux accents vaguement new wave ne manquant pas de cachet.

67. Arno - Honky Tonk (2002)

Arno retrouve sa copine Reggie pour un groove bluesy, que la gouaille de la chanteuse n'arrive toutefois pas à faire complètement décoller.

68. Arno - Hit The Night (2007)

Trente ans après les faits, Arno refait du gros pub rock qui tâche. Efficace, à défaut d'être très subtil.

69. Freckle Face - Hold My Hand (1972)

Le premier groupe d'Arno. Du blues seventies décharné, récemment réédité par Starman records. La voix aigrelette, l'Ostendu couine avec des accents cabarets qui "donne l'impression d'entendre un chat de gouttière geindre au clair de lune", dixit Gilles Deleux.

70. Arno - La fête (2004)

Ce n'est certainement pas le pire morceau du bonhomme (loin de là). Mais puisque, chez Arno, tout, se termine toujours par une fête, autant boucler son top 70 avec le titre en question. Où la bamboche est forcément alcoolisée, breughelienne. Et aussi, quand même, un peu sentimentale, voire tristoune avec cette mandoline napolitaine qui la joue mélo, pour mieux terminer en choeur: "les méchants, c'est pas nous!"