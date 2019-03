Anvers, culture et N-VA: Bart ou encore?

Philippe Cornet Journaliste musique

Il y a six ans, lors de l'arrivée au pouvoir de Bart De Wever à la tête d'Anvers, on avait visité les cultureux de la métropole flamande. On est retourné sonder le royaume urbain de la N-VA.

Nicolas Rombouts: "La N-VA a un point de vue beaucoup plus économique qu'idéologique et cela se sent dans la culture." © Philippe Cornet