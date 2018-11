Angèle nommée sept fois aux Music Industry Awards

La Bruxelloise Angèle est nommée dans sept catégories pour les Music Industry Awards (MIA's) 2018, prix flamands de la musique. Le chanteur anversois Tamino est quant à lui nommé à cinq reprises, ont indiqué vendredi la VRT et l'organisme pour la promotion des arts et de la musique en Flandre et à Bruxelles Kunstenpunt.