Angèle domine les 8e Red Bull Elektropedia Awards

Après une septième édition dominée par Roméo Elvis l'an dernier, qui avait détrôné les habituels vainqueurs anglophones des Red Bull Elektropedia Awards avec cinq Awards remportés pour Morale 2, c'est sa soeur Angèle qui reprend le flambeau. Elle surplombe cette édition et repart avec trois Awards - Artist of The Year, Best Song pour Je veux tes yeux et Breakthrough Artist/DJ/Producer.

Forte de ses prestations à Rock Werchter, Pukkelpop, l'Ancienne Belgique et au Dour Festival, la jeune chanteuse bruxelloise aux 4 nominations a convaincu. Un jury de professionnels et 31.884 votants -un record selon les organisateurs avec 3.482 votes de plus que l'année dernière- ont voté et l'ont sacrée reine de la soirée.

Bruxelles domine cette édition, Roméo Elvis x Le Motel remportent une nouvelle fois l'Award du Best Producer et celui du Best Live Act Award. Damso, quant à lui, rafle l'Award du Best album. Le C12, le club bruxellois qui vient à peine d'être fondé par le collectif Deep In House, a été récompensé par le Breakthrough Party/Festival/Club Award tandis que le DJ Lefto remporte le Best Radio Award pour ses prestations sur les ondes, tout comme en 2016.

Gand est aussi à l'honneur. Le binôme 2manydjs a été élu Best DJ pour la cinquième fois et devance Charlotte de Witte et Amelie Lens. Le Fuse s'est fait détrôner par Kompass et a reçu l'Award "Best Club". Le festival de Dour s'est vu offrir, pour la quatrième fois consécutive, le prix du "Best Festival". Le site Vice Belgium a quant à lui été une nouvelle fois été couronné "Best Media".

Liste des gagnants: BEST MEDIA: VICE Belgium BEST RADIO: Lefto (Studio Brussel) BEST REMIX: Kendrick Lamar - Big Shot (Danga) BREAKTHROUGH PARTY/FESTIVAL/CLUB: C12 BREAKTHROUGH ARTIST/DJ/PRODUCER: Angèle BEST SONG: Angèle - Je Veux Tes Yeux MOST PROMISING ARTIST: Sylvie Kreusch BEST NIGHTLIFE PHOTOGRAPHER: Nachtschaduw LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Thierry Coppens BEST PRODUCER: Le Motel MARC MEULEMANS: Caballero & JeanJass - Double Hélice 3 (Guillaume Kayacan) BEST PARTY: Vice City BEST (REALLY BIG) PARTY: All Eyes On Hip Hop BELGIAN CLUB TOP 30: Kompass CHASE AWARD: Blu Samu LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: Bart et Yves De Kegel BEST LABEL: Top Notch Belgium BEST LIVE ACT: Roméo Elvis x Le Motel BEST FESTIVAL: Dour BEST VIDEO: Stromae - Défiler (Luc Junior Tam & Sacha Wiernik) BEST ALBUM: Damso - Lithopédion ARTIST OF THE YEAR: Angèle BELGIAN DJ TOP 100: 2manydjs

Emilie Petit