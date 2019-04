Journaliste musique et télé

Débarrassée de ses problèmes d'alcool, Aldous Harding a chassé la lourdeur et flotte de toute sa beauté sur le splendide Designer.

Elle semble apaisée. Presque sereine. Mais prend son temps, réfléchit beaucoup. Pèse ses mots et n'en dévoile jamais trop. Aldous Harding est une artiste énigmatique, mystérieuse. Cachotière même. Du genre à ne pas préciser qu'il est le nouvel homme de sa vie quand on loue les talents du remarquable H. Hawkline (Cate Le Bon, Devendra Banhart...) avec qui elle a enregistré son disque et qui au même moment boit un café dans la pièce d'à côté...

...