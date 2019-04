À quel point l'humour est-il encore soluble dans la musique?

Réponse avec Astaffort Mods, trois punks du Sud-Ouest qui ont le sens du comique et se la jouent Sleaford Mods du Lot-et-Garonne.

Lundi, fin de matinée. C'est devant quelques tournées d'Orval qu'on retrouve les trois Astaffort Mods. Thomas, Xavier et Loïc n'ont pas eu un week-end de tout repos. Parapluie national, Water Moulin, Guinguette montoise, coup d'envoi (à 7 heures du matin) du carnaval de Binche chez un Gilles le dimanche et petit tour prévu chez le brasseur pour ramener des souvenirs (avant la fin, au Chaff) de leur mini-tournée belge... Il n'empêche: les punks du Lot-et-Garonne sont à l'heure et encore plutôt frais, pour le coup. L'humour et la musique, les mecs connaissent. Comme son nom l'indique (Astaffort est le nom d'une petite commune au sud d'Agen), leur dernier projet en date est la réponse du Sud-Ouest aux Anglais de Sleaford Mods, ce duo minimaliste et râleur de Nottingham qui aime les gros mots et dépeint avec humour, mordant et virulence politique le triste quotidien britannique. Histoires drôles (et déprimantes) de rendez-vous à l'ONEM local et d'artiste qui a du mal à se payer un kebab...

...