Après avoir signé le portrait (en court métrage) de Roger Vilder, un artiste franco-canadien précurseur dans l'art cinétique et numérique (Pulsation), puis s'être penché, déjà avec Laura Froidefond, sur l'histoire de deux soeurs américaines qui traversent l'Atlantique pour sillonner les routes de Picardie sur les traces d'un aïeul ayant combattu en 1918 dans le corps des Marines (Les Chiens du diable), Antoine Favre s'intéresse à Mike, un septuagénaire du Kentucky qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à son fils disparu. La police prétend qu'il est tombé à l'eau mais Mike n'y croit pas une seule seconde. Il est convaincu que Kelly, qui avait 39 ans et vivait avec lui, a été assassiné. Ce documentaire raconte son combat mais brosse surtout le portrait d'un homme ordinaire du sud des États-Unis. Un de ces Américains blancs et chrétiens trop pauvres pour faire des erreurs et trop pris par le travail pour aller en vacances, qui ont passé leur vie à bosser comme des chiens et votent pour Donal Trump. Plongée outre-Atlantique dans le monde des déclassés...